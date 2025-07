Il giovane è attualmente indagato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, una donna di 31 anni

Serramanna, atti persecutori contro la ex: 25enne ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Serramanna, supportati dai colleghi di Samatzai, hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Lanusei. Destinatario del provvedimento è un disoccupato 25enne, già noto alle forze dell’ordine e residente a Serramanna.

Il giovane è attualmente indagato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, una donna di 31 anni. Al momento dell’esecuzione della misura, è stata effettuata una perquisizione personale e domiciliare, che ha dato esito negativo. Non sono state riscontrate nemmeno irregolarità riguardo alla detenzione di armi.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione, dove dovrà ora rimanere agli arresti domiciliari. I Carabinieri della Stazione di Serramanna hanno informato l’Autorità Giudiziaria competente e proseguono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e accertare ogni eventuale ulteriore responsabilità.

