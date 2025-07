Si tuffò in acqua per salvare 44enne: Matia Naimoli riceverà medaglia al Valor Civile

Si tuffò in acqua per salvare 44enne: Matia Naimoli riceverà medaglia al...

Sarà premiato con una medaglia al Valor Civile Matia Naimoli, giovane che nel 2019 salvò un uomo che era in difficoltà nelle acque della spiaggia di Abarossa.

La proposta è stata approvata dalla giunta del comune di Santa Giusta, che ha accolto una precedente richiesta della Prefettura di Oristano.

Il fatto risale al 4 luglio del 2019 quando Naimoli sentì le urla di una donna che chiedeva aiuto per il compagno, che era stato colto da un malore in acqua. Il ragazzo si tuffò in acqua immediatamente, riuscendo poi a salvare il 44enne.

Una volta a riva infatti gli aveva praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo del personale del 118. Nel 2019 aveva ricevuto un attestato di benemerenza dal comune, ora arriverà invece le medaglia al Valor Civile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it