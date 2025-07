La dolcissima dedica di Deiola per la moglie: “Ti sceglierei anche tra mille vite”

Il centrocampista del Cagliari ha condiviso sui social alcuni scatti di un romantico appuntamento, ma a scaldare il cuore dei tifosi è stata la bellissima dedica per la moglie

Dedizione e sudore in campo, dolcezza e complicità nella vita privata. Alessandro Deiola sui propri profili social ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono insieme alla moglie Debora Frau.

I due infatti si erano fermati in un resort del Nord Sardegna e hanno condiviso un romantico pasto in riva al mare.

A far scaldare il cuore dei tifosi però è stata soprattutto la bellissima dedica inserita come didascalia del post: “Ti sceglierei ancora, anche tra mille vite. E ti aspetterei altre mille, solo per amarti così”.

