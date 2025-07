Allarme siccità a Sennori, dichiarato lo stato di calamità naturale

Per affrontare l'emergenza si riattiveranno pozzi non più in uso e saranno creati nuovi punti di approvvigionamento idrico

La Giunta comunale di Sennori ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio a causa della grave siccità che sta affliggendo la zona. La decisione, promossa dall’assessore all’Agricoltura, all’Agro e alla Protezione Civile, Michele Soggia, e guidata dal sindaco Nicola Sassu, arriva in risposta alle numerose segnalazioni di difficoltà da parte di allevatori e agricoltori locali.

Questi ultimi lamentano gravi problemi operativi ed economici dovuti all’aridità dei terreni e alla scarsità d’acqua, essenziale per l’abbeveraggio del bestiame e l’irrigazione delle colture. L’amministrazione ha quindi attivato tutte le iniziative necessarie a supporto delle attività produttive e della popolazione colpita dalla carenza idrica, segnalando la grave situazione alle autorità competenti.

Per affrontare l’emergenza, il Comune ha già programmato diverse azioni, frutto di incontri istituzionali con la Regione Sardegna e la Prefettura. Gli uffici comunali hanno ricevuto mandato di avviare le pratiche per ottenere i finanziamenti necessari e implementare gli interventi. Questi includeranno la riattivazione di pozzi non più in uso e la creazione di nuovi punti di approvvigionamento idrico per cittadini e imprese agricole, al fine di mitigare gli effetti della siccità.

