Villa San Pietro, vede l’alt dei Carabinieri e si dà alla fuga: arrestato 23enne

Una fuga da film con manovre pericolose, che per fortuna non hanno causato incidenti. Alla fine però il ragazzo è stato raggiunto e arrestato: aveva con sé sostanze stupefacenti

Un 23enne disoccupato di Villa San Pietro è stato arrestato nella notte dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

La pattuglia in servizio nel centro abitato infatti aveva notato dei comportamenti sospetti da parte del conducente di un’auto e ha così intimato l’alt al veicolo. Il ragazzo però ha deciso di ignorare l’ordine e si è dato alla fuga.

A quel punto è partito l’inseguimento da parte dei Carabinieri, mentre il giovane si prodigava in manovre pericolose per cercare di distanziarli. Alla fine l’inseguimento si è concluso in prossimità dell’abitazione del 23enne, che è stato poi bloccato e perquisito dai militari.

A quel punto sono saltati fuori due spinelli, 30,5 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento della droga, oltre a 160 euro in contanti ritenuti provento dalle attività di spaccio. Elementi che hanno portato alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

