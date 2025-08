Oristano, maxi furto ad azienda ittica: rinvenuti 200Kg di pesce rubato

Durante l'operazione, la scoperta più significativa è stata il ritrovamento di 360.000 euro in contanti, nascosti sotto un lavello in una delle abitazioni perquisite

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato alla denuncia di quattro persone con l’accusa di furto aggravato ai danni di una nota azienda ittica oristanese di cui erano dipendenti. L’indagine ha permesso di sequestrare oltre 200 chilogrammi di pesce rubato e un ingente quantitativo di denaro contante.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura, è stata avviata dopo la denuncia del titolare dell’azienda. Grazie all’uso di strumenti tecnologici e a prolungati appostamenti, la polizia ha scoperto una gestione anomala delle uscite di pesce dallo stabilimento, ipotizzando l’esistenza di un canale di distribuzione non autorizzato.

Nel pomeriggio di lunedì 28 luglio, le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni, depositi e veicoli degli indagati, trovando 40 casse di pesce prive di etichettatura e compatibili con quelle dell’azienda. Mentre parte del pescato è stato restituito, altri prodotti ittici, giudicati non idonei dal servizio veterinario dell’Asl 5, sono stati sequestrati amministrativamente.

Durante l’operazione, la scoperta più significativa è stata il ritrovamento di 360.000 euro in contanti, nascosti sotto un lavello in una delle abitazioni perquisite. Secondo la polizia, la somma sarebbe il ricavato della vendita illegale del pesce rubato che andava avanti da diversi anni. Le indagini proseguono per accertare il ruolo di ciascun indagato e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

