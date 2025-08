Allarme vespe giganti in Sardegna: l’insetto sta invadendo l’isola

La Sardegna è alle prese con una vera e propria invasione della vespa velutina, una specie aggressiva che sta mettendo a dura prova l’ecosistema e la sicurezza dei cittadini. Questa “vespa gigante”, nota anche come calabrone asiatico, rappresenta una seria minaccia soprattutto per le api, ma rende più pericolosi anche gli attacchi nei confronti degli esseri umani.

La gravità della situazione è evidente dai numeri: solo nella giornata di sabato, i Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti per distruggere ben 15 nidi, segno che la presenza dell’insetto si sta diffondendo a macchia d’olio nel territorio, come riporta un giornale locale.

La vespa velutina è una specie invasiva che si nutre prevalentemente di api, decimando interi alveari e causando danni ingenti agli apicoltori e all’ambiente. Le sue dimensioni, maggiori rispetto ai comuni calabroni, e la sua aggressività, in particolare in difesa del nido, rendono ogni incontro potenzialmente pericoloso. Le colonie di velutina, infatti, possono crescere fino a dimensioni notevoli, ospitando migliaia di individui.

Le autorità esortano i cittadini a segnalare tempestivamente la presenza di nidi al 115 o alle forze dell’ordine e a non tentare mai di rimuoverli autonomamente, per evitare rischi. La lotta a questo insetto, cruciale per la sopravvivenza delle api e per la sicurezza pubblica, è ora una priorità per la Regione.

