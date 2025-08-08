Omicidio Buddusò, Pusceddu era stato aggredito anche un mese fa

Marco Pusceddu, l’uomo ucciso questa notte a Buddusò da una serie di colpi di pistola, era già stato aggredito in un’area di sosta un mese fa.
Secondo quanto riferito, aveva riportato una profonda ferita alla testa e si era risvegliato direttamente in ospedale, senza sapere che cosa fosse accaduto.
I Carabinieri ora ritengono che questa aggressione potesse in qualche modo essere collegata all’omicidio dell’uomo.
Intanto, è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo mentre proseguono le indagini nella speranza che possano portare a qualche indizio determinante.
