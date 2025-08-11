Roberta Pitzalis, l’autopsia rivela: morta per botulino e polmonite emorragica

Roberta Pitzalis è morta a causa del botulino e di una polmonite emorragica. Questo quanto rivelato dall’autopsia svolta quest’oggi.
Secondo quanto riscontrato dal medico legale, la polmonite sarebbe sopraggiunta come complicanza a causa dell’intubazione a cui la donna era stata sottoposta.
Ad ogni modo, si resta in attesa delle analisi istologiche. Agli esami intanto era presente anche Alberto Chighine, l’esperto nominato da Francesco Marongiu, avvocato della 38enne. La donna era stata ricoverata dopo l’intossicazione alla Fiesta Latina a Monserrato.
