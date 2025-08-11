Sardegna, approvato schema definitivo per continuità territoriale

Quest’oggi si è tenuta la Conferenza dei Servizi per la continuità territoriale aerea della Sardegna ed è stato approvato lo schema definitivo per il nuovo servizio.

All’incontro erano presenti la Presidente Todde, l’assessora ai Trasporti Barbara Manca e anche i rappresentanti dell’Enac e del Ministero dei Trasporti.

“Con il vertice di oggi si conclude un altro passaggio fondamentale per il futuro della mobilità aerea in Sardegna – ha affermato la presidente Todde – Era nostra precisa intenzione che tutto avvenisse con celerità e, in questo senso, aver concluso positivamente la Conferenza dei Servizi prima di Ferragosto è un risultato molto importante”.

Prevista dunque l’ampliamento delle frequenze dei posti disponibili su tutte le tratte e un abbassamento dei costi che porterà ad un costo per tratta di 30 euro verso Roma e 44 verso Milano, escluse Iva e tasse aeroportuali.

Le agevolazioni verranno inoltre estese ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna e agli sportivi agonisti non professionisti. Inoltre ci saranno delle tariffe scontate per i non residenti ma che hanno legami familiari con cittadini sardi o che assistano familiari ai sensi della 104.

