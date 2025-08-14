Febbre del Nilo, accertato un nuovo caso in Sardegna: è il terzo

Questa mattina è stato riscontrato il terzo caso accertato di febbre del Nilo in Sardegna. Ad essere risultato positivo è un anziano residente a Villaurbana, in provincia di Oristano.
L’uomo, con patologie pregresse, è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Valutati i suoi sintomi infatti era stato disposto l’esame sierologico volto ad accertare la presenza del virus.
Sono state perciò messe in atto tutte le misure sanitarie previste, ovvero l’indagine epidemiologica, la circoscrizione della zona di residenza dell’uomo e la richiesta alla Provincia di disinfestazione dell’area.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it