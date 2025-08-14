Incidente per peschereccio tra Sardegna e Corsica: ferito in condizioni critiche

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per un peschereccio che si trovava in mare tra la Sardegna e la Corsica. Una persona rimasta ferita è stata soccorsa in elicottero e trasportata all’ospedale Gemelli di Roma.
Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno non distante dallo stretto di Bonifacio, dove è stato inviato, come riporta Fanpage, l’elicottero Drago 162 dei Vigili del Fuoco.
Ancora non è stato chiarito cosa sia successo, ma è stato reso noto che il peschereccio in questione batteva bandiera spagnola. La persona in questione sarebbe in condizioni critiche.
