Incidente per peschereccio tra Sardegna e Corsica: ferito in condizioni critiche

La persona è stata portata con l'elisoccorso al Gemelli di Roma e, secondo quanto trapelato finora, le sue condizioni sarebbero critiche

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per un peschereccio che si trovava in mare tra la Sardegna e la Corsica. Una persona rimasta ferita è stata soccorsa in elicottero e trasportata all’ospedale Gemelli di Roma.

Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno non distante dallo stretto di Bonifacio, dove è stato inviato, come riporta Fanpage, l’elicottero Drago 162 dei Vigili del Fuoco.

Ancora non è stato chiarito cosa sia successo, ma è stato reso noto che il peschereccio in questione batteva bandiera spagnola. La persona in questione sarebbe in condizioni critiche.

