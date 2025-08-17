Crolla un ramo sulla 197 tra Villasanta e Furtei: auto colpita, illesi gli occupanti

Paura nel tardo pomeriggio di ieri sulla Statale 197, al chilometro 26, nel tratto compreso tra Villasanta e Furtei, dove un grosso ramo di un albero è precipitato improvvisamente su un’auto in transito.

L’allarme è scattato poco dopo le 19. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e a liberare il veicolo, rimasto bloccato dai rami.

A bordo dell’auto viaggiavano tre persone, tutte rimaste illese nonostante il forte spavento. Presenti anche gli uomini dell’Anas, che hanno avviato le operazioni per il ripristino della sede stradale e garantire il regolare flusso della circolazione.

