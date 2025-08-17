La Sardegna prosegue la svolta green: in arrivo due nuovi treni a idrogeno

Le tratte interessate saranno Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili e rientrano nell'investimento di 29,25 milioni effettuato dalla Regione

La Sardegna continua a dare prova della sua svolta green per quanto riguarda i trasporti. Dopo l’annuncio di qualche mese fa dell’arrivo ad Alghero di un treno a idrogeno, anche le linee ferroviarie Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili disporranno dell’innovativo mezzo di trasporto a emissione zero.

Si tratta di un investimento complessivo di 29,25 milioni di euro che è stato previsto dalla legge di stabilità 2025. L’idea è quella di sostituire progressivamente i mezzi a diesel sulle linee a scartamento ridotto.

In aggiunta, sono attesi 8 treni che saranno destinati alle tratte Sassari-Sorso e Sassari-Alghero-Aeroporto. Ogni unità potrà ospitare 80 posti a sedere e potrà raggiungere i 100 Km/h.

