Sardegna, allarme sicurezza sul lavoro: morti in aumento del 50% in un anno

La Sardegna si conferma tra le aree più critiche d’Italia sul fronte della sicurezza sul lavoro. L’ultimo Report sugli infortuni mortali elaborato dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 dicembre 2024, fotografa un quadro preoccupante: l’Isola registra un tasso di 46,8 decessi ogni milione di occupati, contro i 31,2 del 2023 e ben al di sopra della media nazionale di 34,1.

“L’aumento dell’ultimo anno segna un +50% rispetto al 2023, riportando la Sardegna tra i territori a maggiore rischio del Paese, un dato che trova purtroppo conferma anche nelle rilevazioni del primo semestre 2025, che continuano a registrare livelli molto alti di mortalità sul lavoro” sottolinea il segretario generale Pier Luigi Ledda. “Ogni morte sul lavoro è una sconfitta collettiva”.

Il dato colloca la Sardegna in zona rossa, tra le regioni italiane con il rischio infortunistico più elevato, insieme a Basilicata, Valle d’Aosta, Umbria, Trentino-Alto Adige, Campania e Sicilia. Le rilevazioni del primo semestre 2025, inoltre, confermano livelli di mortalità ancora molto alti.

La Cisl rilancia così la richiesta di dare immediata attuazione al Patto di Buggerru, finora rimasto in gran parte sulla carta. “Servono investimenti concreti nella prossima legge di bilancio. Formazione mirata per lavoratori e imprese, controlli ispettivi più stringenti nei settori a rischio come edilizia, trasporti e agricoltura, programmi di innovazione e digitalizzazione della sicurezza, e maggiori tutele per le categorie più fragili, dagli over 65 ai giovani neoassunti fino ai lavoratori stranieri”.

Il sindacalista conclude: “Solo con un impegno reale e condiviso sarà possibile restituire dignità al lavoro e dare speranza alle famiglie. La sicurezza non è un costo, ma un investimento per il futuro della Sardegna”.

