Pula, polpi uccisi in spiaggia davanti ai bagnanti | L’ira del sindaco Cabasino

Sdegno e rabbia a Pula per il brutto gesto di alcuni giovani turisti nella spiaggia di Nora. Dei ragazzi che, secondo le testimonianze, non avevano accento sardo, hanno prima pescato dei polpi e poi li hanno sventrati e uccisi davanti agli altri bagnanti. Un gesto che non è passato inosservato ed è stato denunciato sul web, oltre che aver creato qualche tensione sulla spiaggia stessa.

A intervenire sulla vicenda è ora il sindaco di Pula, Walter Cabasino, che ha voluto esprimere la sua contrarietà per quanto accaduto.

“L’Amministrazione tutta, condanna la violenza gratuita sugli animali” scrive Cabasino in una nota diffusa sui social. “Quanto mostrato da alcuni scatti fa emergere che la mattanza di polpi si è compiuta in pubblico coinvolgendo la sensibilità delle persone (soprattutto dei tanti bambini e bambine, dando loro un pessimo esempio). Un comportamento che va condannato in pieno contrasto con le nostre tradizioni improntate alla tutela degli animali. Ci auguriamo che questi ragazzi prendano coscienza della gravità di ciò che hanno fatto”.

Poi il monito: “Chi dovesse trovarsi nuovamente testimone di suddetti comportamenti può contattare il Corpo forestale preposta alla tutela ambientale”.

