Morte Giovanni Marchionni, la Procura dispone una perizia sulla barca

La Procura di Tempio ha disposto una perizia sulla barca in cui è stato trovato il corpo esanime di Giovanni Marchionni, 21enne di Bacoli che si trovava ad Olbia per lavorare.

L’obiettivo della perizia è quello di capire se effettivamente ci siano state delle problematiche sul vano batterie e sul serbatoio delle acque nere. Inizialmente, infatti, la causa di morte è stata attribuita alle esalazioni tossiche provenienti dal wc, ma l’autopsia non ha chiarito in modo definitivo quanto possa essere successo.

Intanto, sul caso sta lavorando anche l’Inail che ha aperto un’indagine per capire se il ragazzo stesse lavorando al motoscafo in quel momento o meno.

