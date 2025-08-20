Uta, resta ustionato dopo aver acceso la stufa: 69enne in condizione critiche

Un uomo di 69 anni di Uta è rimasto gravemente ustionato in seguito all’accensione di una stufa questo pomeriggio ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.
Al momento non è ancora stata chiarita del tutto la dinamica dell’incidente, ma l’uomo ha riportato delle lesioni di secondo grado in diverse parti del corpo.
Sul posto è intervenuto il 118 che, considerate le gravi condizioni, ha disposto il trasferimento a Sassari con l’elisoccorso. Attualmente la prognosi dell’uomo è riservata.
