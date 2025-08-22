Mondiali Pallavolo, l’Italia di Orro vince all’esordio: Slovacchia battuta 3-0

Comincia con una vittoria il cammino dell’Italvolley di Alessia Orro ai mondiali in Thailandia. Le Azzurre si sono imposte sulla Slovacchia con un netto 3-0, senza soffrire particolarmente nei singoli set (25-21, 25-14, 25-17).
Ottima prova come sempre di Orro, protagonista a muro e capace di realizzare 4 punti, oltre a mostrare la solita ottima intesa con le compagne di squadra. Grazie ad una sua giocata è infatti arrivato il primo break della partita.
Ora il prossimo appuntamento sarà quello di domenica 24 agosto contro Cuba, in programma alle ore 12.
