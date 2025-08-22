Regione Sardegna, 10 incendi nella giornata odierna: fiamme nella periferia di Villa Verde

Sardegna, 10 incendi nella giornata odierna: fiamme nella periferia di Villa Verde

Sul posto sono intervenuti due elicotteri. Mezzi aerei in azione anche a Orgosolo e Muravera

Di
Redazione Cagliaripad
-

Sono stati 10 gli incendi scoppiati in Sardegna quest’oggi e per tre di questi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale.

In particolare, hanno destato preoccupazione i roghi divampati ad Orgosolo, Muravera e Villa Verde. Per quanto riguarda il primo, oltre alle squadre di terra ha operato anche un elicottero proveniente dalla base di Farcana.

A Muravera invece, in località Monti Antoni Peppi, è stato necessario l’operato di un elicottero proveniente dalla base di Villasalto.

Di maggiori dimensioni è stato invece l’incendio che ha investito la periferia di Villa Verde, in località Su Ponti, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti da Fenosu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE