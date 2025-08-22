Sardegna, 10 incendi nella giornata odierna: fiamme nella periferia di Villa Verde

Sul posto sono intervenuti due elicotteri. Mezzi aerei in azione anche a Orgosolo e Muravera

Sono stati 10 gli incendi scoppiati in Sardegna quest’oggi e per tre di questi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale.

In particolare, hanno destato preoccupazione i roghi divampati ad Orgosolo, Muravera e Villa Verde. Per quanto riguarda il primo, oltre alle squadre di terra ha operato anche un elicottero proveniente dalla base di Farcana.

A Muravera invece, in località Monti Antoni Peppi, è stato necessario l’operato di un elicottero proveniente dalla base di Villasalto.

Di maggiori dimensioni è stato invece l’incendio che ha investito la periferia di Villa Verde, in località Su Ponti, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti da Fenosu.

