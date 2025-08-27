Cagliari, Giulini: “Dal mercato cerchiamo un difensore di piede destro”

"Con Pisacane abbiamo accelerato un processo di crescita attorno al settore giovanile", ha aggiunto il presidente del Cagliari

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della scelta di Fabio Pisacane in panchina, del suo esordio ufficiale in Serie A contro la Fiorentina e anche delle questioni relative al calciomercato.

“Con la scelta di Pisacane abbiamo accelerato quello che voleva essere negli ultimi anni un percorso di crescita attorno al settore giovanile. Il mister conosce molto bene tanti dei nostri ragazzi, le metodologie, il club e Cagliari, visto che ha vestito per più di 150 volte la nostra maglia e comprende i nostri valori”, ha dichiarato il numero uno rossoblù.

“Contro la Fiorentina abbiamo fatto una buona gara, nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio contro una squadra sicuramente più strutturata e con un budget superiore al nostro. Appena siamo leggermente calati abbiamo preso gol, anche se eravamo in 10 in quel momento. Poi siamo riusciti a risorgere come mister Ranieri ci ha insegnato”.

Infine anche un passaggio sulle ultime operazioni di mercato: “Se non sbaglio si parla di un difensore centrale di piede mancino e siamo coperti. Invece stiamo cercando un centrale destro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it