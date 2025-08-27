Paura a Olbia, furgone carico di paglia prende fuoco nel centro abitato

Il rogo ha provocato danni anche a un appartamento adiacente, dove le fiamme hanno annerito alcune persiane. Una donna è stata intossicata dal fumo

Un incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, intorno alle 20:30, a Olbia. Le fiamme sono divampate da un furgone parcheggiato in via Umberto Nobile e carico di cesti in paglia, distruggendolo completamente.

Il rogo ha provocato danni anche a un appartamento adiacente, dove le fiamme hanno annerito alcune persiane. Una donna, intossicata dal fumo, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso.

