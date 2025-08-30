Orrore a Oristano, violenze sull’ex compagna: 38enne nei guai

I pochi mesi di convivenza tra la donna e il suo ex partner sono stati segnati da episodi di violenza fisica e psicologica

Un uomo di 38 anni residente nell’Oristanese è stato colpito da un’ordinanza di divieto di avvicinamento e dall’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano dopo la denuncia di una donna, sua ex compagna, per presunti maltrattamenti, minacce e lesioni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i pochi mesi di convivenza tra la donna e il suo ex partner sono stati segnati da episodi di violenza fisica e psicologica, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in diverse occasioni. La situazione è culminata con la denuncia della donna alla polizia, che ha portato alla misura cautelare richiesta dalla Procura.

L’uomo, indagato per una serie di reati, sarà presto ascoltato dal magistrato per fornire la sua versione dei fatti. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di denunciare i casi di violenza e di rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto e protezione.

