Napoli-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Lo stadio Maradona è pronto per ospitare la seconda giornata di campionato: Napoli-Cagliari si gioca sabato 30 agosto alle ore 20:45. Il Cagliari di Fabio Pisacane si presenta con la voglia di sorprendere, dopo il pari agguantato allo scadere contro la Fiorentina nella prima giornata.
Probabili formazioni
Il Napoli conferma il 4-1-4-1 con Lucca come terminale offensivo. Dall’altra parte, anche il Cagliari giocherà con un’unica punta e potrebbe toccare nuovamente a Borrelli sostenuto da Folorunsho ed Esposito. Insomma, c’è da aspettarsi la conferma in blocco dell’undici iniziale che ha sfidato la Fiorentina.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.
All.: Conte
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli.
All.: Pisacane
Dove vedere Napoli-Cagliari in TV
La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Chi possiede un abbonamento combinato Dazn + Sky potrà seguire il match sul canale Dazn 1 (214 di Sky) attivando l’opzione Zona Dazn.
