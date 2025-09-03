Ancora Febbre del Nilo, salgono a 16 i casi: contagiato un uomo 71enne

L'uomo si è recato al Pronto soccorso dell'ospedale San Martino per alcuni sintomi ed è stato dimesso dopo essere stato visitato

Un uomo di 71 anni, residente a Oristano, è risultato positivo al virus del Nilo occidentale (Febbre del Nilo/West Nile), il sedicesimo caso registrato nella provincia nel 2025. L’anziano si era presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino con alcuni sintomi, ma è stato subito dimesso e rimandato a casa.

L’uomo si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino per alcuni sintomi ed è stato dimesso dopo essere stato visitato. Successivamente, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha avviato le procedure del caso.

Hanno subito condotto un’indagine epidemiologica e hanno delimitato l’area intorno alla casa dell’uomo per effettuare una disinfestazione approfondita in un raggio di 200 metri.

