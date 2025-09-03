Edilizia scolastica, progetti e messa in sicurezza per gli edifici isolani

Per far fronte alle criticità, la Regione ha lanciato un'iniziativa straordinaria, il progetto "Iscol@", che ha mobilitato un'ampia gamma di risorse finanziarie

L’assessora regionale all’Edilizia Scolastica, Ilaria Portas, ha affrontato il dibattito pubblico sulla sicurezza degli edifici scolastici in Sardegna, un tema sollevato di recente dalla stampa e dalla Cgil. L’assessora ha voluto rassicurare l’opinione pubblica, evidenziando i progressi compiuti nonostante le complessità del settore.

Per far fronte alle criticità, la Regione ha lanciato un’iniziativa straordinaria, il progetto “Iscol@”, che ha mobilitato un’ampia gamma di risorse finanziarie, tra cui fondi regionali, statali, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Negli ultimi dieci anni, il programma ha finanziato circa 3.000 interventi per un valore complessivo di 864 milioni di euro. Tuttavia, molti di questi lavori sono ancora in corso. L’assessora ha spiegato che i ritardi sono dovuti principalmente alle difficoltà legate all’esecuzione dei lavori pubblici in Italia, aggravate dalla necessità di non interrompere le lezioni. Un altro ostacolo significativo è la lentezza burocratica, spesso causata dalla carenza di personale tecnico negli enti locali, che faticano a gestire la mole e la complessità dei progetti.

L’analisi dei dati conferma l’impegno finanziario della Regione, con un costo totale degli interventi pari a circa 845 milioni di euro e un finanziamento già concesso di 752 milioni.

