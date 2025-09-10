Cagliari, la nuova via Roma è già allagata

Primo assaggio di piogge autunnali ed è già allagata parte di via Roma a Cagliari. La carreggiata in lastricato si presenta infatti come un lago, con l’acqua che si è depositata soprattutto ai lati raggiungendo l’altezza del marciapiede.
Nella foto postata nel gruppo social “Cagliari Tra Passato e Presente”, si notano bene i problemi di drenaggio della strada, rendendo il lastricato quasi completamente sommerso. La forma concava della carreggiata consente infatti di far scivolare l’acqua ai bordi, ma questa resta stagnante a ridosso del marciapiede e non viene fatta scorrere adeguatamente dalle canalette.
