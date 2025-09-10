Pula, tenta di rubare mille euro di alcolici al supermercato: arrestato

Un 21enne di origine rumena, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Pula dai Carabinieri della Stazione di Capoterra con l’accusa di furto aggravato.

Il giovane, nella serata di ieri, è stato sorpreso dal titolare di un supermercato di Pula mentre cercava di allontanarsi con numerose bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di circa mille euro.

Sul posto sono intervenuti i militari, che lo hanno bloccato poco distante dall’attività commerciale, trovandolo ancora in possesso della refurtiva. L’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it