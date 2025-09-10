Alessia Orro, il dolce momento a Narbolia: consegna la medaglia d’oro ai nonni

Un rito ormai che si è rinnovato anche questa volta. Un momento davvero dolce per la campionessa del mondo

Rientrata a casa nella sua Narbolia, per godersi anche un meritatissimo periodo di riposo, seppur breve, Alessia Orro ha voluto rinnovare un “rito” diventato ormai storico: la consegna della medaglia d’oro ai suoi nonni.

Prima ha consegnato il prezioso metallo a nonna Palmira, che se lo è messo subito al collo. Poi è stata la stessa nonna a porgerlo a nonno Peppino.

Un momento dolcissimo in cui a fare da contorno c’erano anche tanti concittadini e il sindaco, che le ha poi regalato un mazzo di fiori.

