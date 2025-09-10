Vacanza in Sardegna si trasforma in tragedia: turista 48enne morto a Budoni

Era venuto in Sardegna per godersi le vacanze, ma poi all’improvviso tutto si è trasformato in una tragedia. Andrea Benati, 48enne di Fabbrico, paese in provincia di Reggio Emilia, è stato trovato morto a Budoni domenica scorsa.
Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe accusato un malore accasciandosi al suolo e purtroppo da quel momento in poi non vi è stato più nulla da fare.
Profondo dolore per la famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano. L’uomo, padre di 4 figli, lavorava in una ditta a Reggiolo e sono stati numerosi i messaggi di cordoglio.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it