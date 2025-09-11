Elezioni del Consiglio metropolitano di Cagliari, esclusa la lista Forza Italia-Lega

Saranno 3 e non 4 le liste del centrodestra alle elezioni per il Consiglio metropolitano di Cagliari, in programma il 29 settembre in concomitanza con le Provinciali. La lista “Territorio e libertà”, espressione di Forza Italia e Lega, è stata esclusa dal Tribunale per un vizio formale legato alle firme necessarie alla presentazione.

Come riportato dall’Ansa, a chiarire l’errore è stato Umberto Oppus, sindaco di Mandas e responsabile di Forza Italia per gli enti locali, che ha spiegato come nella documentazione sia stato inserito un foglio doppio, “probabilmente per la fretta”. La conferma arrivata questa mattina esclude ogni possibilità di ricorso.

Fuori dalla competizione restano così sei candidati di Forza Italia – Roberta Loi, Franco Magi, Roberta Sulis, Ignazio Tidu, Marianna Mameli ed Edoardo Tocco – e uno della Lega, Antonio Manca.

Il centrodestra affronterà dunque la sfida elettorale con tre liste: “Campanili d’Italia” di Fratelli d’Italia, “Sardegna al Centro 20Venti” e quella dei Riformatori. Sul fronte opposto il centrosinistra si presenterà con la lista unitaria “Comunità metropolitane”.

