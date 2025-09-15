Fondi salute Pnrr, Cgil lancia l’allarme: “Completati solo 89 progetti su 279”

"Quadro sconfortante, la situazione regionale è di gran lunga peggiore rispetto alla media nazionale" commenta il segretario Fausto Durante

Solamente l’11,7% delle risorse destinate alla missione salute dai fondi del Pnrr è stato speso dalla Sardegna. Questo è l’allarme lanciato dalla Cgil regionale che ha commentato la situazione.

“È davvero preoccupante rischiare di perdere la grande opportunità legata ai fondi del Pnrr perché non si riescono a spendere le risorse e, nel confronto con il resto d’Italia, nonostante le gravissime condizioni del sistema sanitario regionale, si occupa perfino il fondo della classifica” afferma il segretario generale Fausto Durante.

Di fatto i numeri parlano di un ritardo importante: solo 86 progetti su 279 sono stati completati: “È un quadro a dir poco sconfortante – segnala Durante – se si pensa che mancano solo nove mesi alla scadenza, con un fortissimo rischio di fallimento della missione. La situazione regionale sia di gran lunga peggiore rispetto alla media nazionale e al raffronto con le altre regioni”.

