Volo diretto Sardegna-New York, è ufficiale: sarà operativo dal 2026

L’aeroporto di Olbia Costa Smeralda ha superato la concorrenza di Malta e Ibiza e si prepara a lanciare il primo volo diretto verso gli Stati Uniti. La compagnia aerea Delta Airlines ha infatti annunciato il collegamento tra l’aeroporto sardo e il JFK di New York, che sarà operativo da maggio a ottobre del 2026.

I voli, che avranno una frequenza di tre a settimana, non prevedono scali. Il viaggio inaugurale si terrà il 20 maggio 2026, con partenza da New York e arrivo a Olbia il giorno successivo a bordo di un Boeing 767 da 230 posti.

I biglietti sono già disponibili sul sito web di Delta, con prezzi che oscillano tra i 520 e i 900 euro a seconda del periodo scelto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it