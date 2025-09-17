Dramma a Macomer, bimba di appena 8 mesi perde la vita nella 131

La piccola, che era in vacanza in Sardegna con i genitori, soffriva di una grave patologia e le sue condizioni si sono aggravate

I soccorsi, inclusi un elicottero e diverse ambulanze, non sono riusciti a salvare la vita di una bambina di otto mesi, deceduta sulla SS 131, nei pressi del nuraghe di Santa Barbara, vicino a Macomer.

La piccola, che era in vacanza in Sardegna con i genitori torinesi, soffriva di una grave patologia. Per questo motivo, la famiglia stava tornando verso casa per imbarcarsi a Porto Torres, diretti a Genova. Tuttavia, le condizioni della neonata si sono aggravate durante il viaggio, spingendo i genitori a fermarsi in un’area di sosta e a chiamare i soccorsi.

Nonostante il rapido intervento del 118 e dei sanitari della Croce Rossa di Macomer, la bambina ha smesso di respirare e per lei non c’è stato più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Nuoro per i rilievi.

