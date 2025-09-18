Riprese Disney in Sardegna: svelati attori e titolo del nuovo film

Il regista Shawn Levy ha condiviso sui social media la prima immagine ufficiale dal set del nuovo atteso film della saga di Star Wars, intitolato Star Wars: Starfighter.
Lo scatto, realizzato nel suggestivo mare azzurro della Sardegna, più precisamente in Gallura, ritrae l’attore protagonista Ryan Gosling accanto al giovane esordiente Flynn Gray, confermando il duo già visto in precedenza.
Il film è atteso nelle sale cinematografiche americane per il 28 maggio 2027. Il cast di Star Wars: Starfighter sarà composto da Ryan Gosling, Amy Adams, Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Daniel Ings, Simon Bird, Flynn Gray, Jamael Westman.
