Landini a Cagliari: “Costruire percorsi per riportare i giovani in Sardegna”

Il leader sindacale ha espresso forte preoccupazione per il fenomeno dello spopolamento e della fuga dei talenti dall'isola

Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha partecipato oggi a Cagliari all’Assemblea della CGIL regionale e alla manifestazione per Gaza, focalizzando il suo intervento sulle urgenze economiche che affliggono la Sardegna e l’intero Paese.

Il leader sindacale ha espresso forte preoccupazione, come riporta l’ansa, per il fenomeno dello spopolamento e della fuga dei talenti dall’isola:

“Penso ai tanti giovani che, anche in Sardegna, ogni anno se ne vanno dalla loro terra. Sarebbe molto importante costruire dei percorsi che prevedano il loro rientro, la loro qualificazione e la costruzione di attività sui territori”.

Landini ha poi spostato l’attenzione sulla necessità di un intervento strategico a livello nazionale, in particolare sul fronte industriale ed energetico.

“E dall’altra parte esiste la necessità anche di politiche industriali – ha proseguito Landini – come noto c’è un tema che si chiama energia, che vale per la Sardegna ma vale per tutto il nostro paese, perché il costo dell’energia in Italia oggi è il più alto d’Europa”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it