Shock a Sassari, morto 53enne trovato agonizzante sul marciapiede

L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Sul posto è presente anche la Polizia per cercare di ricostruire quanto accaduto

Un nuovo scioccante mistero ha avvolto Sassari. Questa mattina, tra le 6 e le 7, è stato trovato un uomo agonizzante a terra in via Carlo Felice.

Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un 50enne che si trovava in compagnia di un altro uomo, che però si sarebbe allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi.

Una volta giunto sul posto, il 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo nonostante i tentativi di rianimarlo.

Intanto sono in corso le indagini da parte della Polizia Scientifica per capire che cosa sia successo. Il primo indizio potrebbe provenire dal ritrovamento dell’auto della vittima, che era parcheggiata nei pressi del luogo in cui è stato trovato l’uomo.

