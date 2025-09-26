Elmas, aggredisce l’ex compagna con un coltello: arrestato 54enne

A chiamare i Carabinieri è stata la donna, che poi è stata portata in ospedale. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi

Un operaio di 54 anni è stato arrestato la scorsa notte a Elmas per aver aggredito l’ex compagna nell’abitazione in cui vive. Sull’uomo pende l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La richiesta di aiuto rivolta ai Carabinieri è arrivata dalla donna, 63enne, che ha segnalato loro l’aggressione. Una volta giunti sul posto, i militari hanno accertato che l’uomo aveva prima afferrato al collo la donna e poi l’aveva colpita con un coltello da cucina al polso.

Successivamente, si era dato alla fuga ma è stato rapidamente rintracciato nelle vicinanze. La vittima è stata portata al pronto soccorso del Santissima Trinità, dove è stata medicata. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi.

