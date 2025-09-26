Femminicidio Cinzia Pinna, è caccia ai possibili complici di Ragnedda

Gli inquirenti stanno indagando se oltre a Emanuele Ragnedda, ci sia stato qualche complice che abbia aiutato l'assassino nell'occultamento del cadavere

È probabile che Cinzia Pinna sia stata uccisa all’interno del salotto dello stazzo di Conca Entosa. Dopo il delitto, il suo corpo insanguinato sarebbe stato spostato sul divano.

L’assassino, Emanuele Ragnedda, ha poi tentato con scarsi risultati di pulire il divano, mettendolo a lavare in un gesto che è stato descritto come maldestro.

Ecco perché gli inquirenti starebbero indagando se il femminicidio sia stato completamente effettuato dal solo Ragnedda o ci potrebbero essere delle persone, complici, che hanno aiutato l’assassino a sbarazzarsi del cadavere della donna.

