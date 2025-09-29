Porto Torres, i carabinieri salvano una donna dal compiere l’estremo gesto

I Carabinieri hanno agito con prontezza e lucidità, decidendo di accedere all'abitazione attraverso una finestra al piano terra

Un episodio di grande allarme si è verificato nel pomeriggio di venerdì 26 settembre a Porto Torres, dove il rapido intervento dei Carabinieri ha scongiurato un dramma.

L’allerta è scattata grazie all’amica di una giovane donna, allarmata da alcuni messaggi in cui l’interessata, a seguito di un litigio con un conoscente, preannunciava l’intenzione di compiere un gesto estremo, puntandosi un coltello alla gola.

La centrale operativa ha immediatamente inviato sul posto i militari della stazione locale, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia. Trovando l’ingresso principale bloccato, i Carabinieri hanno agito con prontezza e lucidità, decidendo di accedere all’abitazione attraverso una finestra al piano terra. Una volta entrati, hanno individuato la ragazza distesa sul letto in una chiara situazione di pericolo.

Grazie a una paziente opera di mediazione e dialogo, gli uomini dell’Arma hanno sfruttato un momento di distensione per disarmare la donna e garantire la sicurezza dell’ambiente. La giovane è stata successivamente presa in carico dal personale sanitario e trasferita all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per ricevere le cure e l’assistenza necessarie.

