Shock a Cagliari, un uomo trovato senza vita dentro un camper

Un persistente e sgradevole odore che si propagava da un’area sterrata, usata come parcheggio dai residenti tra via Curie e via Corsica, ha messo in allarme la cittadinanza, portando a una macabra scoperta. All’interno di un vecchio camper, fermo lì da tempo, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano.

La vittima è un uomo di 75 anni che, secondo le prime informazioni, utilizzava il mezzo come sua abitazione stabile e rifugio. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, in seguito alla segnalazione dei cittadini insospettiti dal forte miasma. Il cadavere, che presentava un avanzato stato di decomposizione, giaceva all’interno del veicolo.

Gli inquirenti ritengono, in via preliminare, che l’uomo sia deceduto per cause naturali e che la morte risalga ormai a diversi giorni fa. Tuttavia, sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti medico-legali per confermare ufficialmente la dinamica del decesso e l’epoca della morte.

