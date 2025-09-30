Lavori sul ponte della Scafa, code chilometriche all’ingresso di Cagliari

Ancora una mattinata da incubo per gli automobilisti in ingresso a Cagliari lungo la Statale 195. Il traffico è andato in tilt a causa delle indagini strutturali avviate dall’Anas sul ponte della Scafa, con la carreggiata ridotta a una sola corsia per senso di marcia.

Già intorno alle 7.30 si sono registrate lunghe code e rallentamenti, soprattutto per i veicoli provenienti da Pula e diretti verso il capoluogo. Il restringimento della carreggiata, necessario per consentire le verifiche tecniche, resterà in vigore fino al 20 ottobre, generando inevitabili disagi alla circolazione.

I lavori sul ponte della Scafa, infrastruttura strategica che collega Cagliari con la parte più a Sud dell’Isola, stanno creando notevoli problemi soprattutto nelle ore di punta, con tempi di percorrenza sensibilmente allungati.

