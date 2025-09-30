Omicidio Cinzia Pinna, confermata la presenza di due indagati

Confermata l'iscrizione di un uomo e una donna nel registro degli indagati: avrebbero aiutato Ragnedda nell'omicidio

Sono stati confermati i due indagati che avrebbero aiutato Ragnedda nell’omicidio di Cinzia Pinna. Oltre al giovane ragazzo lombardo di 26 anni, è emerso anche il nome di una donna amica dell’imprenditore.

Secondo quanto riferito, il coinvolgimento dei due è relativo alla sparizione degli effetti personali della vittima e delle operazioni di pulizia del casolare in cui è stato trovato il corpo.

Intanto, l’autopsia è prevista per giovedì a Sassari e saranno presenti i consulenti delle parti coinvolte nell’inchiesta.

