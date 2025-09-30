Sassari, manomessi mezzi del cantiere in centro: “Atto vergognoso”

Sono stati riscontrati degli atti di vandalismo nei confronti di un cantiere di riqualificazione in largo Monache Cappuccine a Sassari, in pieno centro storico.
Secondo quanto riferito, sono stati manomessi mezzi di cui la ditta che sta svolgendo i lavori sta usufruendo. Al posto dell’olio è stato inserito dello zucchero all’interno della coppa.
Non è il primo caso di manomissione, poiché nei giorni precedenti erano stati segnalati alcuni furti. Un fatto che porterebbe ad un collegamento con la volontà di sabotare i lavori.
“Atti vergognosi ai danni di un privato che sta facendo il proprio lavoro e che sta impiegando uomini e mezzi per consentire di ultimare l’opera nei tempi previsti. Ma quanto accaduto è anche un atto di ostilità nei confronti della nostra comunità” ha commentato il sindaco Giuseppe Mascia.
