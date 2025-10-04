Incidente sulla Statale 130 ad Assemini: sei feriti, anche due bambini

Incidente e disagi nel pomeriggio ad Assemini, dove intorno alle 17, sulla Statale 130 in direzione Cagliari, ci sono stati 6 feriti, tra cui 2 bambini piccoli.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due utilitarie, una Fiat Panda e una Fiat Punto. Sul posto sono arrivate rapidamente tre ambulanze del 118, che hanno soccorso i passeggeri, tutti trasportati in ospedale in codice giallo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli. La viabilità ha subito grossi rallentamenti. Il traffico è tornato regolare nel tardo pomeriggio, dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la completa bonifica della carreggiata.

