Castelsardo in silenzio per l’addio a Cinzia Pinna

Nella cattedrale di Sant’Antonio Abate, Castelsardo si raccoglie nel dolore e nella preghiera per la donna uccisa a Conca Entosa

Un silenzio denso e rispettoso ha avvolto questo pomeriggio Castelsardo. La cattedrale di Sant’Antonio Abate si è riempita poco prima delle 16, così come la piazza antistante, per accogliere Cinzia Pinna, vittima dell’ennesimo femminicidio.

Quando il feretro arriva, il dolore della famiglia spezza il silenzio: il padre, la madre e la sorella la seguono con passo lento la bara di un legno chiaro, consumati da una sofferenza che non trova pace. Restano ancora molti interrogativi su quanto accaduto. Oggi, però, Castelsardo si ferma unita nel cordoglio.

Dentro la cattedrale, le note del canto funebre accompagnano Cinzia nel suo ultimo viaggio. Fuori, centinaia di persone restano immobili, con gli occhi lucidi e le mani giunte. La comunità si stringe attorno ai familiari in un abbraccio collettivo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it