Lutto a Domus de Maria, morto a 108 anni Pietrino Culurgioni

Classe 1917, Tziu Pietrinu lascia un'importante testimonianza di vita e di longevità: "Celebriamo con gratitudine il cammino che ha percorso"

Aveva 108 anni Pietrino Culurgioni, scomparso ieri mattina a Domus de Maria vicino all’affetto dei suoi cari. Pietrino era nato a Teulada l’8 luglio del 1917 ed era uno dei più importanti simboli di longevità in Sardegna.

Commosso il saluto del Comune di Domus de Maria, che sui social lo ricorda. “La sua scomparsa segna la fine di una vita lunga e preziosa, pensiamo la più longeva che il nostro comune abbia mai conosciuto” scrive l’amministrazione.

“Tziu Pietrinu ha attraversato generazioni con la sua presenza discreta ma significativa, portando con sé la memoria di un tempo che cambia e il valore di una vita vissuta con dignità, saggezza e amore per la sua terra. Eravamo pieni di speranza nel vedere in lui un simbolo di longevità e forza, e oggi, pur nel dolore, celebriamo con gratitudine il cammino che ha percorso”.

