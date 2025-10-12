Cagliari, puzza in via Napoli: scatta l’allarme, ma era carne marcia in un deposito

Un odore acre e nauseabondo ha fatto scattare l’allarme ieri mattina in via Napoli, nel cuore del quartiere Marina a Cagliari. La puzza era talmente intensa da far temere il peggio ai residenti e ai commercianti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia locale, mentre per consentire le operazioni di verifica una parte della strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Per ore non si è esclusa nessuna ipotesi, neppure quella più grave, e l’apprensione tra i passanti è stata palpabile. Solo dopo un accurato sopralluogo i Vigili del fuoco sono riusciti a individuare la fonte del cattivo odore: un deposito contenente carne marcia, ormai in avanzato stato di decomposizione.

Per accedere al locale i soccorritori hanno dovuto aprire un varco con una smerigliatrice, operando con la massima cautela. Alla fine, è arrivata la conferma.

