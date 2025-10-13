Scoppia bufera su Incoronata Boccia: “Non c’è prova che Israele abbia mitragliato civili”

È scoppiata una vera e propria polemica sulle parole pronunciate dalla giornalista sarda Incoronata Boccia, direttrice dell’ufficio stampa della Rai.

La giornalista nel corso di un convegno dal titolo “La storia stravolta e il futuro da costruire”, promosso dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha riferito che: “Non esiste una sola prova che siano state sventagliate delle mitragliate contro i civili inermi“.

Perciò, Boccia ha accusato il giornalismo e i suoi protagonisti principali di aver riportato unicamente la versione di Hamas senza aver verificato le informazioni: “Oggi ci sarebbe da vergare un j’accuse tombale non solo sul suicidio di una parte dell’Occidente ma sul suicidio del giornalismo” ha riferito.

Infine, Boccia ha aggiunto: “Proporrei di candidare Hamas all’Oscar per la miglior regia a cui noi giornalisti per primi ci siamo piegati”.

Dichiarazioni che hanno suscitato diverse reazioni molto accese sui social e non solo.

