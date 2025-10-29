Sardegna, Fdi propone legge per riformare la caccia nell’Isola

Fratelli d’Italia ha proposto una nuova legge in Consiglio regionale per riformare la caccia in Sardegna e il suo calendario.
Si parla dell’istituzione di un comprensorio unico territoriale di caccia, oltre che dell’aggiornamento delle specie cacciabili all’interno delle quali verrebbe inserito anche il daino.
Inoltre, tra le proposte vi è anche quella di allungare il calendario per la caccia al cinghiale, che verrebbe esteso fino ai primi 10 giorni di febbraio, mentre finora vedeva la sua conclusione al 31 gennaio.
La legge punta anche a salvaguardare gli agricoltori poiché prevede lo stanziamento di ristori per i danni procurati dalla fauna selvatica.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it